Erkan Karaarslan'ın davası ertelendi Aydın'da haklarında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiası ile dava açılan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'dan oluşan 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın'da haklarında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiası ile dava açılan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'dan oluşan 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pandemi tedbirleri dolayısıyla basına kapalı görülen duruşmada bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve taraf avukatları hazır bulunurken, mahkemeye duruşmanın kilit isimlerinden Erkan Karaarslan katılmadı. İddianameye konu olan ihalelerle ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de 'Danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükleri ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan toplam 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmış ve FETÖ sanığı Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, diğer tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA