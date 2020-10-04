Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor

04.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:20

Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor.

Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor.

Tokat'ta vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan Eriklice Düzü Göleti şehir merkezine 115 kilometre, Reşadiye ilçesine 23 kilometre uzakta bulunuyor. Ordu sınırına kadar uzanarak yayla turizmine elverişli bölgede doğanın insana sunduğu her türlü güzelliğe sahip olan mesire alanı ziyaretçi akınına uğruyor. Ormanın içerisinde değirmenin yanı şelalesi ile bölgeye ayrı bir güzellik ve canlılık katan bölge yaz-kış farklı bir güzelliğe bürünüyor. Karadeniz Bölgesi'nin gözdesi olma yolunda olan Eriklice Düzü Göleti'ne gelenler korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortamda piknik yapma imkanı buluyor. Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, korona virüs önlemleri nedeniyle mesire alanına kamelya yapımını önümüzdeki yıllara bıraktıklarını kaydetti. Bölgeye piknik yapmaya genelde çevre il ve ilçelerden gelenler olduğunu belirten Başkan Külekçi, "Mesire alanımızda korona virüs önlemlerine dikkat ediyoruz. Geniş bir alanda sosyal mesafeye uygun olarak insanlar gelip burada piknik yapabiliyor. İsteyen kendisi yiyecek getirebiliyor, isteyenler de burada yemek yaptırıp fırından ekmek alabiliyor" diye konuştu.

Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor
Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor
Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor
Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Halil Sezai Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Gökhan Töre Mbaye Diagne Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eriklice Düzü Göleti doğal güzelliği ile yoğun ilgi görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 09:20:53. #1.14#
title