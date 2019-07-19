Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok

Ünlü haber spikeri Erhan Çelik, 6 kişinin gözaltına alındığı TRT operasyonunda kendisinin de arandığı yönündeki iddiaları yalanladı. O dönemde kanalda Karlov suikastinin görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili yetkisi olmadığını vurgulayan Çelik, "'FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?' sorusuna güzel bir örnek bu" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayımlanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; o dönem TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde sunucu olan gazeteci Erhan Çelik'in evine de polisin gittiği, ancak evinde bulunamadığı iddia edildi. Erhan Çelik'ten ise bu iddialara sert tepki geldi.

Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Çelik, "Evimdeyim, dünden beri kimsenin gelip gittiği yok. Ama şunu söyleyebilirim ki; 'FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?' sorusuna güzel bir örnek bu" diye konuştu.

"HAKKIMDA YAKALAMA KARARI YOK"

Bu açıklamadan bir süre sonra da Erhan Çelik, yeni bir açıklama yaptı.Avukatının TRT soruşturması yürüten savcılıkla iletişim kurduğunu belirten Çelik,"Avukatıma hakkımda verilmiş bir yakalama kararı olmadığı bildirildi. Önümüzdeki hafta konuya ilişkin ifademe başvurulması için savcılığa gideceğim. Destek veren ve ayrıca telefonuna cevap vermeye yetişemediğim herkese buradan teşekkürlerimi sunarım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.