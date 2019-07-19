Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayımlanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; o dönem TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde sunucu olan gazeteci Erhan Çelik'in evine de polisin gittiği, ancak evinde bulunamadığı iddia edildi. Erhan Çelik'ten ise bu iddialara sert tepki geldi.

Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Çelik, "Evimdeyim, dünden beri kimsenin gelip gittiği yok. Ama şunu söyleyebilirim ki; 'FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?' sorusuna güzel bir örnek bu" dedi.

AVUKATI 3 KEZ ADLİYEYE GİTTİ

"Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı" diyen Çelik'in yazılı açıklaması da şöyle:

"Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı. Yok sansasyonel bir şey yapayım düşüncesiyle hareket ediliyorsa yapanın elinde patlar ki aynı haberde 'Polis evinde bulamadı' dedikten sonra 'Önümüzdeki günlerde ifadeye çağırabilir' diye yazmasından da anlaşılacağı üzere büyük bir saçmalama söz konusu."

"TRT'DE YETKİM BELLİYDİ"

"Diğer yandan söz konusu olayda ne habere karar veren, ne kamera gönderen, ne 3G cihazı ile görüntü geçen yada bunların talimatını veren bendim. TRT'de böyle bir yetkim hiç olmadı. Bu, rahatlıkla TRT yönetimini de sorulabilir. Ankara'da gerçekleşen olay benim İstanbul'da bulunduğum ve haberi Harbiye stüdyosunda sunduğum bir günde saat itibariyle benim sunduğum bülten sırasında oldu. O saatte bülteni başkası sunsa bu kez o mu bunlara muhatap olacaktı? Emin değilim... Yine de avukatım bir kez daha olayı soruşturan ilgili savcılığa başvurup bilgi sahibi sıfatıyla görüşüme başvurulmasını talep edecek.

Pek çoğunun FETÖ'cüleri el üstünde tuttuğu dönemde bile o vatan hainlerinin düşman bildikleri, işinden ettikleri, bilinen tüm kalemşorleriyle herkesin önünde saldırdıkları bana bu yaftayı yapıştırmaya çalışmak nafile ama FETÖ soruşturmalarının akıbeti açısından düşündürücü!

Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı olmak üzere konuyu herkesin dikkatine sunuyorum."

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında biri eski, 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.