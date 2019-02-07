Erhan Çelik'in Kaleme Aldığı 'Karanlık Çarşamba' Raflardaki Yerini Aldı

Türkiye özellikle doksanlı yıllarda pek çok suikast ve faili meçhul olaya sahne oldu. İki binli yıllar da suikastlarla başladı. Toplumda infial yaratan tüm bu olaylar için hep aynı gün seçildi; Çarşamba. Bunun üzerine şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor; Böylesine büyük tesadüf olabilir mi?

Çarşamba'yı Karanlık Yapan Bazı Olaylar:

- MİT'in efsane ismi Hiram Abas suikastı,

- Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in öldürülmesi,

- Araştırmacı-Yazar Necip Hablemitoğlu suikastı,

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan suikastı,

- Gazeteci Çetin Emeç'in katledilmesi,

- Jandarma İstihbarat Başkanı Orgeneral Hulusi Sayın Suikastı

- Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanı Muammer Aksoy suikastı,

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı,

- Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi,

- Danıştay Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin suikastı,

- Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın sır ölümü,

- Danıştay saldırısı, Zirve Yayınevi katliamı, Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması ve diğerleri...

Erhan Çelik'in piyasaya yeni çıkan kitabı Karanlık Çarşamba tüm bu olaylara yer verirken bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan pek çok soruyu da gündeme taşıyor.

MİT TIRLARI DAVASINDA YARGILANAN CAN DÜNDAR'IN BABASI MİT'TEN EMEKLİ ÇIKTI!

Mit tırları davası kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, yargılama Yargıtay'ın sanıklara verilen cezayı az bulup bozması ile farklı bir safhaya taşınmıştı. Davanın bir numaralı sanığı Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar yurt dışına kaçarken piyasaya yeni çıkan bir kitap ünlü yazara ilişkin çok çarpıcı bir gerçeği ilk kez kitap sayfalarına taşıdı. Gazeteci Erhan Çelik'in Destek Yayınları'ndan çıkan Karanlık Çarşamba adlı kitabında Can Dündar'ın babası Ali Rıza Dündar'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli bir personel olduğu yazıldı.

Can Dündar'ın Ankara'daki gazetecilik günlerine atıfta bulunan kitapta ünlü yazarın istihbaratla ilişkili bir haber kaynağı ile yaptığı görüşmenin aktarıldığı bölümde bu bilgi verildi.

MİT tırları davası nedeniyle kaçak hayatı yaşayan Dündar'ın vefat eden babasının MİT personeli Ali Rıza Dündar olduğu yazıldı. Babasının yıllarca emek verdiği kuruma ilişkin bir dava nedeniyle yurt dışına kaçan Can Dündar'ın bu durumu duyanları şaşırttı.