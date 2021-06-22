Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı
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Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı Dev arıtma tesisi havadan görüntülendi Tekirdağ'da bulunan Ergene Deresini kurtarma planı çerçevesinde inşa edilen dev arıtma tesisinin inşası devam ederken, bir yandan da Ergene Deresi koyu...

Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı

Dev arıtma tesisi havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bulunan Ergene Deresini kurtarma planı çerçevesinde inşa edilen dev arıtma tesisinin inşası devam ederken, bir yandan da Ergene Deresi koyu kahverengi tonlarında akmaya devam ediyor. Ayrıca son bir haftada yapılan denetimlerde çevre izni olmadan faaliyet gösteren 5 fabrika kapatılarak, 450 bin TL cezai işlemde uygulandı.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi Tekirdağ'ın Ergene ilçesine inşa ediliyor. Büyük oranda tamamlanan tesisten çıkacak su Avrupa'nın en büyük deniz deşarj hattıyla Marmara Denizi'ne dökülecek. 1 milyar liralık projenin bir diğer önemli tünel açma aracı yerli makine köstebekte ilk kez burada devreye alındı. Geçtiği yerleşim yerlerindeki kanser vakalarının artması ile gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından olan ve etrafına ağır kokular yayarak koyu kahverengi akan Çorlu Deresi'nin temizlenmesi için Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son günlerde Marmara Denizini kaplayan müsilajın da gündeme gelmesiyle inşa edilen projenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ergene nehri üzerinde inşa edilen dev arıtma tesisi drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bölgede Ergene'yi kirleten fabrikaları denetliyor. İl Müdürlüğünce son bir haftada yapılan denetimlerde, izinleri olmadan faaliyet gösterdikleri iddia edilen 5 fabrika kapatılarak 450 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı
Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı
Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı
Ergene'yi kurtarma çalışması sürerken, 5 fabrika kapatılarak 450 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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