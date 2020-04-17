Ergene'de ücretsiz maskeler muhtarlıklara teslim ediliyor Ergene'de vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Ergene Belediyesi, Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında kurulan maske atölyesinde üretilen maskeler, mahalle muhtarlıklarına teslim edilmeye başlandı.

Ergene'de vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Ergene Belediyesi, Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında kurulan maske atölyesinde üretilen maskeler, mahalle muhtarlıklarına teslim edilmeye başlandı.

Korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde maske üretimine başladı. Ergene Belediyesi, Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında kurulan maske atölyesinde günde 3 bin adet maske üretiliyor. Hafta sonları dahil üretime devam eden Ergene Belediyesi personeli ilçedeki vatandaşların sağlığı için yoğun bir mesai temposu içerisinde çalışıyor.

Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, üretilen maskeleri Kırkgöz ve Esenler Mahalle muhtarlıklarına teslim ederek, "Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ürettiğimiz maskeleri Sağlık, Yeşiltepe ve Ulaş mahalle muhtarlıkları dışında kalan tüm mahalle muhtarlarına teslim etmeye başladık. Nüfus yoğunluğunun yaşandığı bu üç mahallede Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar Ergene Kültür Merkezinden, Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar da Ulaş Mahallesi'ndeki belediye binasından maske alabilecek" dedi.

Başkan Yüksel diğer mahalle muhtarlıklarında maskelerin muhtarlar aracılığı ile muhtarlığa gelen vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, "Ergene'de vatandaşların sağlığı her şeyden önemlidir, üretimine başladığımız maskeler Belediye personellerimiz tarafından mahalle muhtarlıklarına teslim edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız maskelerini muhtarlıklara gelip alabilirler" diye konuştu.

Başkan Yüksel salgın sona erene kadar maske üretimine devam edeceklerini belirterek üretilen maskelerin vatandaşlara dağıtımına devam edileceğini de belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA