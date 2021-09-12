Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu - Haberler
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Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Karaaslan, insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ile Çayönü Höyüğü'nde inceleme yaptı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaaslan, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının ön plana çıkarılması konusunda çalışma yürütüleceğini söyledi.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünde incelemelerde bulundu - Haberler
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