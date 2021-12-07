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Ergani'de park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

Ergani Belediyesi park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı.

Ergani Belediyesi park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, vatandaşların talebi üzerine Adnan Menderes Mahallesinde yeni yerleşim alanında yeni bir park yapımına başladıklarını söyledi.

Park ve oyun alanının kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Karaaslan, "Mahallelerimizde çocuklar için bir eğlence ortamı oluşturmanın yanı sıra onlara sosyalleşme ve sportif aktivite imkanı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesini dilerim." dedi.

Ergani'de park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

Ergani'de park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

Ergani'de park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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