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Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Belirlenen noktalara konuşlanan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, okul servis araçları durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Yapılan denetimlerde 9 sürücüye çeşitli maddelerden trafik idari para cezası düzenlendi.

Ayrıca ekipler, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik şehrin belli noktalarında radarlı hız kontrolleri gerçekleştirdi. Hız limitini aşan sürücülere ceza kesildi.

Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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