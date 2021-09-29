Ereğli'de okul servis araçları denetlendi
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Belirlenen noktalara konuşlanan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, okul servis araçları durdurdu.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.
Yapılan denetimlerde 9 sürücüye çeşitli maddelerden trafik idari para cezası düzenlendi.
Ayrıca ekipler, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik şehrin belli noktalarında radarlı hız kontrolleri gerçekleştirdi. Hız limitini aşan sürücülere ceza kesildi.