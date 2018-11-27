Ereğli'de Metruk Binalar Yıkılıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, oluşturduğu kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike arz eden sahipsiz binaları yıkıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin her noktasında temas ederek birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Uzun yıllar çözüm üretilemeyen veya ötelenen sorunların kararlılıkla üzerine giderek çözüme kavuşturduk. Bu kapsamda metruk binaların yıkımını gerçekleştirerek kötü görüntüyü ortadan kaldırmanın yanı sıra hemşehrilerimiz açısından tehlike arz etmesinin de önüne geçiyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özgüven, "Belediye çalışmalarıyla şehrimize yeni ve modern bir kimlik kazandırmak adına canla başla çalışıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden yürüttüğümüz hizmetlerle kalıcı eserler bırakmaya gayret gösteriyoruz. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğlimizi daha değerli hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KONYA