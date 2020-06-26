Ereğli'de bağlantı yolu çalışmaları Zonguldak-Ereğli kara yolundan Üçköy köyüne bağlantı yolu çalışmaları başladı.

Zonguldak-Ereğli kara yolundan Üçköy köyüne bağlantı yolu çalışmaları başladı.

Üçköy köyü bağlantı yolunda başlayan çalışmaları inceleyen AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy muhtarı ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi.

Bağlantı yoluyla mesafenin kısalacağını anlatan Çakır, "Eylül ayı gibi inşallah çalışmaların tamamlanması ile Üçköy köyümüze ulaşım mesafesi daha da kısalmış olacak. İlçemizde bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Köy muhtarı Rıza Erdoğan da Kandilli ve Ereğli'ye gidecek vatandaşların en az 5 kilometre, Zonguldak'tan gelenlerin ise 2 kilometre fazla yol gittiğini hatırlatarak bağlantı yolunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA