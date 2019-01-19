Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Fazıl Say'ın annesinin ölümünün ardından kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet etti. Say'ın bu davetine olumlu cevap veren Erdoğan, sanatçının dün gece Ankara'da gerçekleşen Truva Sonatı konserine katıldı. Erdoğan'ın bu katılımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir taraf Say'a karşı linç kampanyası başlatırken, diğer taraf ise Say'a destek verdi.

SAY'A HEDİYE VERDİ

Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti. Konserin ardından sahneye çıkan Erdoğan, yaptığı kısa konuşmanın ardından Say'a Aşık Veysel'in Benim Sadık Yarim Kara Topraktır plağını hediye etti.

LİNÇ VE TARTIŞMA

Bu konserin ardından Twitter'da çok sayıda tweet aldı. Bazı kullanıcılar Say'ın davetini ve Erdoğan'ın katılımı önemli bulurken, bazı kullanıcılar da Say'ın davetini sert bir dille eleştirdi.

İşte atılan bazı tweet'ler;