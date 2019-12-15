: Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok

15.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nin, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinin ardından katıldığı televizyon programında konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Kongrenin aldığı kararın her hangi bir kıymet-i harbiyesinin olmadığını belirten Erdoğan, "Kararı alsanız ne yazar. Sizin aldığınız kararlar siyasidir" dedi.

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"TRUMP, TEK BAŞINA KARAR VERİCİ DEĞİL"

"Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Benim şahsen Trump'la olan özel hukukum birçok şeyi değiştiremiyor. Çünkü tek başına karar verici Trump değil.

"ORTAKLIK İLİŞKİLERİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bu eylemeler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi, ABD yönetimiyle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Sayın Trump'a Washington ziyaretimde de aktardığım gibi, Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD'nin siyasi dinamikleri için harcanamayacak derecede değerli olduğunu düşündüğümü söyledim. Böyle düşünüyoruz. Bu çerçevede ABD Kongresi'nin ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

"YAPTIRIM TEHDİTLERİ KARARLILIĞIMIZI DEĞİŞTİREMEZ"

Yönetimden beklentimiz ise ilişkilerimize daha çok zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasıdır. Türkiye meşru güvenlik kaygılarıyla bu harekatı gerçekleştirdi. Ulusal güvenliğimize doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele kararlılığımız tamdır. Yaptırım tehditlerinin ve baskı araçlarının bu kararlılığı değiştiremeyeceği ABD'li muhataplarımıza her defasında aktarılıyor.

"BELGELERİ AÇIYORUZ"

Ermeni meselesiyle alakalı "Sözde Ermeni Soykırımı" konusunda bunları bütün yetkililere anlattığım zaman bazıları bakıyorum ki konuya hakim değiller. Biz bir milyonun üzerindeki belgeyi, şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan belgeleri açıyoruz.Buyurun gelsin tarihçiler, hukukçular, bunları incelesin.

"BU KARAR SİYASETÇİLERİN VERECEĞİ BİR KARAR DEĞİLDİR"

Peki Amerika'da var mı? Amerika'da sadece Harward'ta bir miktar bu tür belgeler olduğu söyleniyor. Onlar da açsın. Bir miktar belgenin Fransa'da olduğu söyleniyor. Onlar da açsın. Ermenistan'da var mı? Yok. Bütün herkes bu tür arşivlerini açsınlar, ve bu arşivler kurulacak olan ve tarihçilerden oluşan heyetler tarafından incelesin. Hukukçular tarafından incelensin. Arkeologlar tarafından incelensin. Ondan sonra gerekirse biz siyasetçiler de devreye girelim. Çünkü bu karar siyasetçilerin vereceği bir karar değildir. Bu karar her şeyden önce tarihçilerin yapacağı inceleme, araştırma neticesinde, hukukçuların ve arkeologların yapacağı inceleme araştırma neticesinde ortaya çıkacaktır.

"KARARLARINIZ TAMAMEN SİYASİDİR"

Kafataslarını gördük, bütün bunlar belgeler. Bunlar bizde var. Biz gösteriyoruz, onlar da göstersin. Siyasiler bunun kararını ondan sonra versinler.Ama burada hiç bir belge ortaya koyamayanların söyleyecek bir sözü yoktur. Biz belgeyle konuşuyoruz. Çıkıp karar almışlar. Alsanız ne yazar? Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok. Çünkü sizin bu kararlarınız tamamen siyasidir.

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