Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği konuşmalarda sık sık dile getirdiği "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözü, muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" isimli şiirine gönderme yapıyor.
Son günlerde iktidar ile muhalefet arasında "şehitler tepesi" tartışmaları yaşanıyor. İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşünce, Erdoğan "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Erdoğan'ın ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu ise "Sen benden ne istiyorsun? Daha şehitlerimizin cenaze törenleri yapılmadı. Size söz veriyorum, bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" dedi.
Bu iki gelişme, tartışmanın fitilini ateşlerken Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözünün kaynağı merak konusu oldu.
ARİF NİHAT ASYA'NIN ŞİİRİNE GÖNDERME
Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Türkiye'de muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" şiirine gönderme yapıyor. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri bir tepede gördüğü "Meçhul Asker Anıtı" üzerine yazdığı biliniyor.
İşte söz konusu şiirden bir kaç dize:
"Şehitler tepesi boş değil
Biri var bekliyor
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Yattığı toprak belli
Tuttuğu bayrak belli
Kim demiş meçhul asker diye...
Şehitler tepesi boş değil
Toprağını kahramanlar bekliyor
Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgâr bekliyor
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin
Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye
Tuttuğu bayrak belli/Kim demiş meçhul asker diye..."