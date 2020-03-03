: Erdoğan, 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor

03.03.2020 07:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:03

Son günlerde iktidar ile muhalefet arasında "şehitler tepesi" tartışmaları yaşanıyor. İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşünce, Erdoğan "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan'ın ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu ise "Sen benden ne istiyorsun? Daha şehitlerimizin cenaze törenleri yapılmadı. Size söz veriyorum, bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" dedi.

Bu iki gelişme, tartışmanın fitilini ateşlerken Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözünün kaynağı merak konusu oldu.

ARİF NİHAT ASYA'NIN ŞİİRİNE GÖNDERME

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Türkiye'de muhafazakar çevrelerce sevilen şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" şiirine gönderme yapıyor. Arif Nihat Asya'nın bu şiiri bir tepede gördüğü "Meçhul Asker Anıtı" üzerine yazdığı biliniyor.

İşte söz konusu şiirden bir kaç dize:

"Şehitler tepesi boş değil

Biri var bekliyor

Ve bir göğüs nefes almak için

Rüzgâr bekliyor

Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye

Yattığı toprak belli

Tuttuğu bayrak belli

Kim demiş meçhul asker diye...

Şehitler tepesi boş değil

Toprağını kahramanlar bekliyor

Ve bir bayrak dalgalanmak için, rüzgâr bekliyor

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin

Türbesi yakışmış bir kutlu tepeye

Tuttuğu bayrak belli/Kim demiş meçhul asker diye..."

Haber Videosu