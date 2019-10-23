Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: Mutabakatın en büyük kaybedeni ABD

23.10.2019 09:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan mutabakat, Batı basınında da geniş yer buldu. Konuyla ilgili yayınlanan analizlerde, "En büyük kaybeden ABD" yorumu yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Suriye mutabakatı, batı medyasında da kendisine geniş yer buldu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, "Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaşma yaptı. ABD en büyük kaybeden" başlıklı bir analiz yayınladı.

CNN, iki liderin ana fikri belirtilmemiş 10 maddelik bir bildiri açıkladığını belirterek, bu fikri ise şöyle özetledi: "Amerikalıların Suriye'nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur."

"PUTİN VE ERDOĞAN ÖNE ÇIKTI"

'Putin ve Erdoğan'ın bölgede jeopolitik olarak siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığını' belirten CNN, Moskova ve Ankara'nın Suriye'de farklı pozisyonlar benimsemelerine karşın, uluslararası sınırların yeniden çizilmesini gerektirmeyen bir sonucu desteklediklerine dikkat çekti.

Amerikan yayın kuruluşu bunun iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ayrılıkçı hareketlerin cesaretini kırdığını vurguladı.

CNN'in haberinde, iki ülke arasında varılan anlaşmada Putin için bir artısının daha olduğu belirtildi. Buna göre; Moskova Yönetimi, Ankara'nın Şam'da rejimle doğrudan müzakere etmesi yolundaki gerekliliği ortaya koydu.

Jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin Washington Yönetimi olduğu değerlendirmesinde bulunan CNN, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin Putin'e bir hediye olduğunu yazdı.

NYT: ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise Soçi Anlaşması'yla Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği her şeyi aldığını belirten NYT, bunun ise bölgenin kontrolünü Putin ve başından beri karşı olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bölgenin kontrolünü paylaşmak pahasına elde edildiğini aktardı.

Rusya lideri Putin'in Suriye'deki hâkim güç ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da önemli bir güç simsarı olarak ortaya çıktığını yazan NYT, "Giderek daha açık bir şekilde görülüyor ki son dört yıl süresince hava saldırılarıyla Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini kurtaran Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak" ifadelerini kullandı.

FT: BEDELİ ESAD REJİMİNİN TANINMASI

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde ise Philadelphia'daki Dış Politika Araştırma Enstitüsü Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein'ın da görüşleri yer aldı.

Stein'a göre; bu anlaşma, Suriye'de Türk savaşının mantıklı bir sonucu anlamına geliyor, fakat bedeli Esad rejiminin fiili olarak tanınması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde PKK ya da Esad seçeneklerinin olduğunu savunan Stein, Erdoğan'ın tercihini Esad'dan yana kullandığını belirtti.