Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu belediye başkan adaylarını açıklamadan önce dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti. İsim vermeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Enver Yılmaz'a atıfta bulunan Erdoğan, "Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız. Bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 kat trilyon Ordu'ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik.

"ORDU, ŞANINA YAKIŞANI YAPACAK"

Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Enver Yılmaz, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye… 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz."