Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı

16.09.2019 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan: "Merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor" ifadelerin kullanarak, "İdam edilişinin 58. yıl dönümünde büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine adamıştır." dedi.