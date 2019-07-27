Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u gezdirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağına aldığı Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e İstanbul'u havadan gezdirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i İstanbul'da kabul etti.
Erdoğan Muhammed'le uçağa binerek İstanbul'u havadan gezdi. Gezi sırasında çekilen fotoğraflarda Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı hakkında Muhammed'e bilgi verirken, Muhammed ise Çamlıca Camii, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Havalimanı'nı telefonuyla fotoğrafladı.
Kaynak: DHA
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