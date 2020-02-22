Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

22.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, Türk askerinin bulunduğu Libya'daki son durumla ilgili bilgiler verdi.

"YÜZE YAKIN LEJYONER ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORUZ"

"Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir" diyen Erdoğan, "Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. İmzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocası olmayan...bunların durumu bu. Biz neredeyiz? Gayri meşru, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim şunu hiç bir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak." dedi.

"MİLYONLARCA LİRA CHP'Lİ İDARECİLERCE TALAN EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatlarının hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadıklarını, milletin huzuruna daima eserlerle, Türkiye ve şehirlere kazandırılan hizmetlerle çıktıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Garip gurebanın yanında olduk, yetimin hakkını hiç kimseye yedirmedik. Milletimize karşı daima dürüst, samimi olduk, hasbi davrandık. Seçim dönemlerinde verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık.

CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzenini sizler de görüyor, haberlerden takip ediyorsunuz. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezinden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."

"MİLLETE HİZMET GİBİ DERTLERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların millete, memlekete hizmet gibi dertlerinin olmadığını biz biliyoruz. Bunlar sadece günü kurtarmanın, milletinin vergileri üzerinden kendilerine rant devşirmenin peşindeler. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar. Ülkenin ekonomide, ticarette, turizmde, ulaşımda, kültürde elde ettiği başarılar bunları rahatsız ediyor. Biz ise son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık, bunlara rağmen mesafe aldık." ifadelerini kullandı.

Kınık'ta 24 derslikli imam hatip lisesinin, meslek yüksekokulunun 12 derslikli ek binası ile anaokulunun yapımının bittiğini, 25 yataklı Kınık Devlet Hastanesinin de tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktaran Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 276 konutun da hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Erdoğan, ilçenin doğal gaza kavuşturulduğuna ve vatandaşların bu konudaki sıkıntılarının böylelikle giderildiğine dikkati çekerek, "Helga, George bunu kullanıyor, rahat ediyor da benim Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, Ayşe'm, Fatma'm niye kullanmasın. Merkez mahalleler ve Poyracık mahallemizde toplam 2 bin hane doğal gaz kullanmaya başladı." dedi.

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