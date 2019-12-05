: Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin

05.12.2019 07:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti. "Sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan Asyalı, Afrikalı, Türkistanlı, Keşimirli, Arakanlı, Suriyeli mazlumlara selamımı gönderiyorum. İlk kıblesi Filistin'e sahip çıkan Filistinlilere selamlarımı iletiyorum." dedi.

"Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin sevgisini getirdim. Anavatanınızı çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Dualarınızın daima bizimle olduğunun farkındayız. Kendinize daha özgür bir hayat kurmak için buraya geldiniz." diyen Erdoğan, merhum Erdem Bayazıt'ın "Hicret Burcundan" adlı şiirini vatandaşlara okudu. Erdoğan, "Elveda Vatanım; doğduğum toprak. Bedenimin eczası; Akan suyu biten meyvası. Damarlarımda kan olan! Acizlendiğimde gözyaşları dökerek. Üstünde umutlar yeşerttiğim; Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini ezbere bildiğim. Anılarımın tarlası; kimliğimin mayası; çocuklarımı büyüttüğüm; kadınımla paylaştığım; Anamı babamı emanet ettiğim toprak, Elveda!" dizelerini okuduktan sonra salonda adeta alkış tufanı koptu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR

Bugün üzerinde oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var. Bugün 2002' ye göer ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

TÜRKİYE EMİN ELLERDE

Türkiye emin ellerde. Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahat oyun oynanan değil bölgesinde oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil insani yardım için çok cömert bir ülke var. Bugün kişi başı mili gelirini 3 bin 500 dolardan 9 bin dolara çıkarmış bir Türkiye var. Bugün haklarını savunan menfaatlerini koruna güçlü bir Türkiye var. Bugün mazlum ve mağdura sahip çıkan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün Türkiye'den başka tek elde yardım edem bir ülke yok.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYENE KADAR ORADAYIZ

Tabi bize herkes akıl veriyor. Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz.

Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor. Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz.

Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.

Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.

İşte Erdoğan'ın okuduğu "Hicran Burcundan" adlı şiir:

Elveda Vatanım; doğduğum toprak

Bedenimin eczası;

Akan suyu biten meyvası

Damarlarımda kan olan!

Acizlendiğimde gözyaşları dökerek

Üstünde umutlar yeşerttiğim;

Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini

Ezbere bildiğim.

Anılarımın tarlası;

Kimliğimin mayası;

Çocuklarımı büyüttüğüm;

Kadınımla paylaştığım;

Anamı babamı emanet ettiğim toprak,

Elveda!

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