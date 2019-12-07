Erdoğan'ın veto ettiği düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldı

07.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilen termik santraller ile ilgili düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldığı ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Londra'dayken, Ankara'da adına oy kullanıldığı tespit edildi.

KAMUOYUNDA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

TBMM'de kabul edilmesinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesiyle de kamuoyunda tartışmalara neden olan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemede, sahte oy kullanıldığı ortaya çıktı.

ALPAY ÖZALAN BİLMECESİ

Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Londra'da bulunan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan adına Ankara'da oy kullanıldığı tespit edildi. Özalan'ın adı okununca bazı vekiller, "Dışarıda, kuliste" dedi.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF ELE VERDİ

Adına pusula verildiği saatlerde Alpay Özalan'ın Londra'da cami açılışına katıldığı öğrenildi. Özalan, açılışta Yusuf İslam ile geziye katılan gazetecilerle selfie yapıp sosyal medya hesabından paylaştı.