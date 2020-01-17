Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelen konu, vatandaşı karşı karşıya getirdi
Haberler » Politika » Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelen konu, vatandaşı karşı karşıya getirdi - Haberler

Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelen konu, vatandaşı karşı karşıya getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilikle ilgili sarf ettiği sözler sonrası gündeme gelen "Evlenmeyenlerden vergi alınacak" iddiası, sokaktaki vatandaşı karşı karşıya getirdi.

17.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:32
Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelen konu, vatandaşı karşı karşıya getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gençler için sarf ettiği "Evlenmeyip evde kalıyor" sözleri sonrası sosyal medyada "Evlenmeyenlerden vergi alınacak" iddiası ortaya atıldı.

Konuyla ilgili sokağın nabzını tutan Bölge TV muhabiri Savaş Karan, vatandaşlara "Evlenmeyenlerden vergi alınsa tavrınız ne olur?" sorusunu yöneltti.

Mikrofon uzatılan vatandaşlardan bazıları vergi alınması fikrine sıcak bakarken, bazıları da ekonomik durumun buna el vermeyeceğini belirterek bahsi geçen iddiaya kapıları kapattı.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri