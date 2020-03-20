Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, fahrettin koca, Çankaya Köşkü, Politika, Güncel

Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı

Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvede sağlık personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ağlattı.

20.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:56
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirvede tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede 21 maddelik ekonomik tedbir paketi açıklandı.

Yaklaşık 4 saat süren zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca'yı kutlarken sağlık personeline de teşekkür etti.

"Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız" diyen Erdoğan, "Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AĞLADI

Hürriyet'te yer alan detaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri karşısında duygulanan Sağlık Bakanı Koca, gözyaşlarına hakim olamadı.

Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı

İlgili Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Haber
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı Haber
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinan Akçıl Rita Wilson Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:28:50. #1.15#
title