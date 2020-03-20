Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvede sağlık personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ağlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirvede tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede 21 maddelik ekonomik tedbir paketi açıklandı.

Yaklaşık 4 saat süren zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca'yı kutlarken sağlık personeline de teşekkür etti.

"Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız" diyen Erdoğan, "Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AĞLADI

Hürriyet'te yer alan detaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri karşısında duygulanan Sağlık Bakanı Koca, gözyaşlarına hakim olamadı.