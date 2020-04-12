Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ani bir kararla istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi istifa edecek zaman değil" diyerek yırttığı konuşuldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği belirtildi.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğunu belirtti. ERDOĞAN'IN İSTİFA MEKTUBUNU YIRTTIĞI KONUŞULUYOR Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Soylu'nun istifasını kabul edip etmeyeceği merak konusu olan Erdoğan'ın istifa mektubunu yırtarak "Şimdi istifa edecek zaman değil" dediği konuşuluyor. YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER Ankara'da bulunan Süleyman Soylu, istifasının kabul görmemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.