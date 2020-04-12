Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Politika, Güncel

Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ani bir kararla istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi istifa edecek zaman değil" diyerek yırttığı konuşuldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği belirtildi.

12.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:54
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğunu belirtti.

ERDOĞAN'IN İSTİFA MEKTUBUNU YIRTTIĞI KONUŞULUYOR

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Soylu'nun istifasını kabul edip etmeyeceği merak konusu olan Erdoğan'ın istifa mektubunu yırtarak "Şimdi istifa edecek zaman değil" dediği konuşuluyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Ankara'da bulunan Süleyman Soylu, istifasının kabul görmemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
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Politika Manşet

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