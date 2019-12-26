Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı
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Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah törenine katılarak şahitlik yaptı. Erdoğan'ın nikah cüzdanını geline verdiği törende, davetiye üzerine yazılan "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz" notu dikkatlerden kaçmadı.

26.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:57
Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı

, Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı. Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

DAVETİYEDEKİ DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

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