Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita, Yunan basınını çıldırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'na yaptığı ziyarette çekilen bir fotoğrafı, Yunanistan'da büyük ses getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos'ta Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde çekilen bir fotoğrafı, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
FOTOĞRAFA GENİŞ YER AYIRDILAR
Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan'ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.
YUNAN ADALARI, TÜRKİYE'YE AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ
Erdoğan'ın arkasında duran haritada Ege Denizi'ndeki birçok adanın Türkiye'ye aitmiş gibi gösterildiğini yazan Yunan basını, Girit'in doğusunda kalan bütün Yunan adalarının Türkiye'ye ait gibi görünmesinin Yunan halkını rahatsız ettiğini aktardı.
İşte Yunan basınında çıkan haberlerden birkaçı;