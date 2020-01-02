Erdoğan'ın "Muharrem İnce'ye dava açın" çağrısına sadece 9 vekil uydu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına AK Parti'den sadece 9 vekil uydu.
24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekillerine rakibi Muharrem İnce'yle ilgili çağrıda bulunmuştu.
"HEPİNİZ DAVA AÇIN" DEMİŞTİ
Erdoğan, 2 Haziran 2018'de yaptığı Konya mitinginde o dönem ki rakibi Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirmiş ve milletvekillerine çağrıda bulunarak "Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" demişti.
ÇAĞRIYA SADECE 9 VEKİL UYDU
Erdoğan'ın çağrısına hangi milletvekillerinin uyduğu ortaya çıktı. Avukat Burak Bekiroğlu'nun paylaştığı listeye göre; İnce hakkında açılan davada şu isimler şikayetçi olarak yer aldı:
- Mehmet Uğur Dilipak
- Metin Külünk
- Murat Baybatur
- Nursel Reyhanlıoğlu
- Recep Şeker
- Ayşe Doğan
- Halis Dalkılıç
- Hüsnüye Erdoğan
- Mehmet Fettah Çiftçi.