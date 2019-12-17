: Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

17.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:30

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 17 büyükelçi Şeb-i Arus töreni dolayısıyla Konya'yı ziyarette bulundu. İlk olarak tarihi Sille yerleşkesinde "Aya Eleni" kilisesini gezdikten sonra Sille Müzesi'ne geçen grup son olarak Sille'de bulunan tarihi hamamı ziyaret etti. Müze ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Konya'ya ikinci kez Konya Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Şeb-i Arus töreni için geldiğini söyledi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Berger, "Her şeyden önce ilişkiler açısından bakıldığında bu ilişkiler karmaşık yapıdaki ilişkiler, ister dış politika ve ticaret, ister eğitim, göç veya mülteciler konusundaki desteğimiz olsun pek çok alanda iş birliğimizin olduğunu ve birlikte çalışmalar yapıyoruz. Aramızda ki ilişkiler, kuvvetli ilişkiler, tabii ki bu ilişkilerde bir takım zorluklar yok değil fakat bu zorlukların aşılması için birlikte çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftalar içerisinde Avrupa Birliği'nin yeni komisyonu da göreve başladı. Bu da komisyon başkanının, yüksek temsilcinin ve parlamento başkanının da değiştiği anlamına geliyor. Bu kapsamda, komisyon başkanı Cumhurbaşkanını arayarak, 'birlikte neler yapabiliriz? İlişkilerimizin üzerine nasıl eğilebiliriz' gibi bir mesaj gönderdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de göçten sorumlu komisyon üyesi ve başkan yardımcısı bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldiler" diye konuştu.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusuna da değinen Berger, "Burada bir takım ölçütler vardı. Bu ölçütlerin karşılanmasını beklediğimizi ifade etmiştik ve bunların çok büyük bir kısmı da Türkiye tarafından karşılandı. Belki henüz karşılanmayı bekleyen 5-6 husus kaldı ama anladığımız kadarıyla Türk hükümeti şu anda bu meselelerin aşılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

İNCİRLİK VE KÜRECİK AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanması durumunda İncirlik ve Malatya'daki Radar Üssü'nün kapatılacağına dair açıklamasını sorması üzerine Berger, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı pek çok defa Türkiye'nin batı ittifakı, transatlantik ittifakında yer almasını istediğini ifade etmişti, Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir. Buda üye devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarınadır. Türkiye her şeyden önce batı güvenliğinin de içinde yer alan bir ülkedir" dedi.

Açıklamanın ardından Berger ve beraberindeki heyet Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettikten sonra Şeb-i Arus töreninin yapılacağı alana geçti.

Christian Berger

ERDOĞAN NE DEDİ?

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararı sonrası İncirlik ve Kürecik üssü konusunda net mesajlar veren, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de mutekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf içinde önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip Türkiye'ye bunu reva görmek karşılıksız kalabilecek gibi değildir. Biz kaldı ki stratejik ortağız. Peki yapılanlar ne? Bunları oturup düşünmeleri lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de verecek cevaplarımız var" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu