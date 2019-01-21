Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatçı Fazıl Say'ın Ankara'daki konserine katılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Özel, Erdoğan'ın konsere gidip dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say ile görüşmesini 'kaybetmek' olarak yorumladı.

"ERDOĞAN'IN MAĞLUBİYETİNDEN SÖZ EDİLEBİLİR"

Özel'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yüz akımız Fazıl Say, çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde, geri adımı atan Erdoğan'dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir…"

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı;