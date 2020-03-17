Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Koronavirüse karşı patlıcan, yeşil mercimek, soya ve baklagillere ağırlık verilmeli. Virüsün sevdiği ortam şekerli ortam. Siz bu besinlerle tamamen aktivasyonunu belki kırmıyorsunuz ama önleyici bir duvar örmüş oluyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Habertürk'ten Kübra Par'a koronavirüse karşı koruyucu önlemleri anlattı.

Koronavirüsün şeker hastalarını daha çok etkilediğini belirten Saraçoğlu, "Kışın kar lastiklerinin üzerine çivi çakılır, kaymasın diye. Avrupa'da çok kullanılır. Bu virüsün çevresinde tıpkı kirpide olduğu gibi oklar var. Bunların yapıları glikoprotein. Yapılarında şeker ve glikoz var. Şeker hastalarının bu virüsten etkilenmeleri çok daha kolaydır. Bu yapıda bilinmesi gereken çok önemli nokta var. Buna karşı nasıl direnç kazanabiliriz? Şekeri kendisine bağlayan bitkisel proteinler var. İlk akla gelen leptindir. Bu okların hücreye tutunmasını engellemiş oluyor. En etkili patlıcan, yeşil mercimek, soya ve baklagillere ağırlık verilmeli. Virüsün sevdiği ortam şekerli ortam. Siz bunu beslenmeyle tamamen aktivasyonunu belki kırmıyorsunuz ama önleyici bir duvar örmüş oluyorsunuz. Kekik, lavanta, meyan kökü koronada etkili. Bunlar uçucu yağlar, virüsün aktivasyonunun frenine basıyorsunuz." dedi.

"ÇOK FAZLA KOLONYA KULLANMAYIN"

Prof. Saraçoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu virüsü tamamen yok eden bir şey değil. Bir destekleyici, yardımcı olarak işlev görüyor. Bu bir önleyici, koruyucudur, zırhtır, virüsü yok ediyor anlamına gelmez. Bildiğimiz kuru soğan var. Yüzbinlerce kadın bu soğan kürü sayesinde ameliyattan kurtuldu. Çin'de, Uzakdoğu'da soğan ilaçtır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek isterseniz siyez buğdayı, soya tüketilmeli. Kolonya tamam fakat çok fazla kullandığınız zaman derideki yağ asitlerini çözüyorsunuz, bunun için hindistan cevizi yağı ile elinizi koruma altına alın. Üç defa kolonya kullandıysanız dördüncüsünde hindistan cevizi yağı kullanın. Kelle paçada yüksek oranda yağı, kolestrolu ve tligrisid var. Elma sirkesi ile bal. Ada çayı gargarası bulunmaz bir nimettir.

"SAĞLIK BAKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Sağlık Bakanımızı gerçekten tebrik ediyorum Çok erken ve hızlı bir şekilde harekete geçildi. Tedbirler alındı. Merkel daha yeni uyanıyor. Türkiye bunun çok önceden önüne geçti. İnşallah biz bu işi kolaylıkla çok fazla olumsuzluklar yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum."