Erdoğan'ın ABD ziyareti - Temsilciler Meclisi üyelerinden Trump'a mektup: Erdoğan'ın Washington'a...

12.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:10

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, Başkan Donald Trump'a yazdıkları bir mektupta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine karşı çıktıklarını ifade etti.

İkisi Cumhuriyetçi, 15'i Demokrat 17 Temsilciler Meclisi üyesinin imzaladığı mektupta Trump'a "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli" çağrısı yapılıyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel'in öncülük ettiği mektupta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olarak düzenlediği askeri harekatın ABD ulusal güvenliği açısından 'felaket niteliğinde sonuçlar' doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlakların oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

Eliot Engel, Ekim ayının sonunda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hazırlayan Kongre üyeleri arasındaydı.

Söz konusu tasarıda Suriye harekatı nedeniyle Türkiye'yedeki kişi ve kurumlara yönelik bir dizi yaptırımın devreye sokulması öngörülüyordu.

'Türkiye, Rusya ile yakınlaşıyor'

Demokrat ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin Trump'a yazdığı mektupta Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine de değiniliyor ve bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu tür adımlarla Rusya'ya yakınlaştığı vurgusu yapılıyor.

Bugün ABD ziyareti için Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Trump ile Washington'da görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, ABD'ye hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında görüşmenin Türkiye - ABD ilişkileri açısından sancılı bir dönemden geçilirken gerçekleşeceğini söyledi.

Erdoğan, basın toplantısında Türkiye'nin Suriye sınırında oluşturmak istediği ve 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı alana da değindi ve "Terör örgütleri bu bölgeden çekilmiş değiller. Bunları Sayın Trump'la da konuşacağız" dedi.