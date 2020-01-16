: Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız

16.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili içerisinde 4 sayfalık bir raporun olduğu zarf teslim etmişti.

"YAKINDA BAŞLATIYORUZ"

İmamoğlu'nun kendisine teslim ettiği zarfla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesinin yapılması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok" ifadelerini kullandı.

"FİNANSMANI VE İNŞASINDA SORUN YAŞANMAYACAK"

Açıklamasının devamında İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Erdoğan, "Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir. Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak" şeklinde konuştu.

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