İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog ortaya çıktı. Soylu, bedel ödemek adına istifa etmek istediğini dile getirdi. Erdoğan "Gerek yok" deyince Soylu, "Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum" dedi.

Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağında hatalı olduğunu ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirerek istifa etmek istediğini dile getirdi. Erdoğan istifaya gerek olmadığını söylese de Soylu ısrarcı davrandı.