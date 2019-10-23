Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dünya basınında büyük yankı buldu

23.10.2019 08:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Rusya'ya görüştü. Putin'in Erdoğan'ı kapıda karşılaması ve samimi görüntüler vermesi dikkatlerden kaçmadı. İngiltere'de yayın yapan gazete, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Erdoğan'la görüşmesinde gergin olmasına atıfta bulunarak Putin'in samimi olmasını manşete taşıdılar. Gazete Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyarak "Farkı bulun" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN SAMİMİYETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

İngiltere'de yayın yapan The Economist'in muhabiri Piotr Zalewski, Erdoğan'ın Pence ve Putin ile çekilen fotoğraflarını yan yana koydu ve "Farkı bulun" dedi.

Erdoğan ile Mike Pence'in Beştepe'de çekilen fotoğrafında gerginlik hissedilirken, Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın çekilen fotoğrafında samimiyet ve dostluk hissediliyordu.