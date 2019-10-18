Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık

18.10.2019 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, bir dönem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile ailecek görüşecek kadar yakın olduklarını belirterek, "Bu arada Beşar Esed'e ülkesinde demokrasi ve adaletin geliştirilmesi konusunda birçok tavsiyede bulundum. Kürt nüfus konusunda adımlar atmasının önemli olduğunu söyledim" ifadesini kullandı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN AMACI NEYDİ?

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'mızın iki temel amacı vardır. Biri PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de ülkemizde yaşayan 3.6 milyon Suriyelinin bir kısmını oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzaklığında, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz. Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle il ve ilçe inşa etmek için biz planlarımızı yaptık." dedi.

"ESED TAVSİYELERİMİZE UYMADI"

Esed'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşar Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kili ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir." şeklinde konuştu.

ABD İLE SURİYE ANLAŞMASI

Erdoğan, Suriye anlaşmasıyla ilgili de "Barış Pınarı Harekatı 1-2 günlük bir oluşum değildi. Bunun hazırlığı, 3-4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı. Bu gelişmelerin ne yazık ki bizi tacizi, bizi tehdidi uzun yıllara sahip. 6 Ekim'de sayın Trump ile yaptığımız telefonda kendisine harekata başlayacağımızı söyledim. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekeceği ilan edildi. Böylece Türkiye'nin önünde engel kalmamış oldu. Bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere birtakım ülkelerin tavrı değişti. Hatta ABD'nin 20 mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış bir açıklama değil. İlk 1-2 gün böyle bir başarı göstereceğimizi düşünmedikleri için düşük tepki koydular. Harekatı başaracağımızı görünce tepkiler mantık sınırlarını zorlayan bir aşamaya yükseldi." ifadelerini kullandı.

KAÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU?

Harekatta kaç şehit verildiğini açıklayan Erdoğan, "Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'yi buldu. Terör örgütü tarafından sınırlarımıza yapılan havanlı saldırıcı neticesinde 20 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Sivil kayıplarımız için bizi arayan kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak amacıyla birçok açıklama yapıldı. Bunların tarihe kara bir not olarak düşülmesini istiyorum." dedi.

ESED OPERASYONDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'den bir skandal açıklama geldi. Operasyondan rahatsız olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, "Topraklarımızın herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin harekatına Suriye, bütün meşru imkanlarıyla yanıt verecektir." dedi.

Suriye resmi medyası, Devlet Başkanı Beşar Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için 'apaçık saldırganlık' diyen Esed, "Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle yanıt vereceğiz." vurgusu yaptı.