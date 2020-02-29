Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?

29.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:24

İdlib'te Esed rejiminin hain saldırısıyla 36 şehit vermemizin ardından Dolmabahçe'de milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de istediklerini alan terörist grupların namlularını Türkiye'ye çevireceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere de yanıt verdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM Mİ OLALIM?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Suriye'ye Esed'in çağrısıyla değil, Suriye halkının çağrısıyla gittik. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu aslında 'Türkiye, terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı' önerisini bize tavsiye ediyor. Buradan şimdi milletime soruyorum. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim? Bunları kullanarak vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Bölgemizde her yerdeevinden yurdundan olanların gidecek yerleri var, en azından onları koyalım bir kenara hiç bir şey olmasa bile Türkiye var" dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir an için empati yapalım. Ve Suriye'de ne işimiz var diyenlere hak verip hemen bugün son askerimize kadar oradan çıktığımızı düşünelim. Türkiye olarak yarın sabaha daha güvenli, huzurlu, güçlü bir şekilde mi uyanacağız? Rusya'sından Amerika'sına rejiminden terör örgütlerine kadar mücadele ettiğimiz herkes tüm projelerinden vazgeçip bizi mi alkışlayacak? Milyonlarca Suriyeli güle oynaya evlerine dönüp kendilerine yeni bir gelecek mi acaba kuracaklar? Türkiye'nin etrafındaki kuşatma kalkacak herkes bize destek vermek için seferber mi olacak? Yoksa Suriye içinde tuttuğumuz sorunların peşimizden sınırlara dayandığını mı göreceğiz? Cesaretlenen terör örgütleri, rejim yeniden şehitlerimizi bombalamaya işgale mi yeltenecek?"