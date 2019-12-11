: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

11.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Aralık günü Şırnak'ta teröristlerce tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha çalışması sırasında şehit düşen Astsubay Esma Çevik'i andı. Erdoğan, "Onun gibisi yoktu" dedi.

"ONUN GİBİSİ YOKTU"

Şehit düşen Esma Çevik'le ilgili konuşan Erdoğan, "Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımız ve İçişleri Bakanımın şu tespitler çok ilginçti. Bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin. Çatışma bölgelerinin tam ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerini de tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda yaptığı konuşmadan satır başları:

"Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız.

Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır

Siz isteyeceksiniz, mücadele edeceksiniz ve biz de destek vereceğiz ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız.

Hayatın her alanında başarılı olan kadınların siyasette de hedefledikleri yere geleceğine yürekten inanıyorum

AK Parti'nin başarısındaki en önemli nedenlerinden biri kadınların gönlüne girebilmiş olmasıdır.

"BU TERÖR SEVİCİLERİ NEYLE İZAH EDECEĞİZ?"

Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteği ile bulunan ve bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz?

Lafa geldiği zaman hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki Bingöl'deki katliamlardan hiç bahsetmezler. Stadyumun yanındaki 41 şehidimizden hiç bahsetmezler.

Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada burada vereceksiniz.

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık.

Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir.

100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor.

Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur.

Tüm dünyayı bu annelerin haklı duruşuna destek vermeye devam ettik. Ama işlerine gelmiyor

ERDOĞAN'DAN NOBEL TEPKİSİ

Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.

Medeni bir dünya için Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür.

Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

KADINA ŞİDDET TEPKİSİ

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere mücadele etmemiz gereken konular var. Kadın meselesinin her şeyden önce bir insan meselesi olduğunu kabul ettiğimizde pek çok şey yerli yerine oturacaktır.

Kadın insan içinde ayrıca istisna bir makamı olan varlıktır. Annedir anne. Kadına yönelik haksızlıkları, zorbalıkları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Kararında ve yerinde atılan her adım kadının statüsünü yükselteceği gibi yanlış adımlar da çabaların boşa çıkmasına neden olur.

Ülkemizde ve dünyada adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kadının konuşulduğu bir yerde aileden söz etmemek mümkün değildir. Kadın ailenin direğidir.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EN BÜYÜK SORUNU…"

Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu aile kurumunun tamamen ya da kısmen yıkılmış olmasıdır.

Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle insanlığın kendisini hedef alıyor demektir.

Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bunları konuştuk. Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelir düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak zorundayız.

Toplum olarak varlığınızı devam ettirecek aile kurumu yoksa yok oluşunuz mukadderdir.

Aile kurumunun direği olan kadınların bu konuda gösterecekleri irade bu sorunun çözümüdür.

Çalışmak da kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Donanımı artan kadınlar ailelerine daha güçlü şekilde sarılacaklardır.

Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır.Türkiye'de yerel yönetimleri gerçek anlamda birer hizmet birimi haline getiren AK Parti'dir. Belediyeleri, il özel idareleri güçlendirerek bugünkü düzeylerine biz kavuşturduk. Yerel yönetimlerde de kadın elinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır."

NE OLMUŞTU?

9 Aralık günü Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP, imha çalışmaları sırasında infilak etti. Patlama sonucu 2 askerimiz şehit düşerken 7 askerimiz yaralanmıştı. Şehit düşen askerlerimizden Astsubay Esma Çevik, Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biri idi.

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