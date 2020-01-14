Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı

14.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:42

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair konuları ele aldı. Libya'da yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, darbeci Hafter'in ateşkes toplantısını terk etmesini eleştirdi ve "Hafter masada yalan darbesi yaptı" ifadelerini kullandı.

"HAFTER'İN HEDEFİNDE KÖROĞLU TÜRKLERİ DE VAR"

Libya'nın Türkiye için yabancı bir yer olmadığını dile getiren Erdoğan, "Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer asla değildir. Barbaros'un yadigarı Libya Osmanlı'nın bir parçası olmuştur. Libya ve Libya halkı ile çok derin sosyal bağlarımız vardır. Bunun için Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Kimse bizden Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez" ifadelerini kullandı.

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