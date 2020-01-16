: Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

16.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:55

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ittifak ortağı olan AK Parti'nin masasına sık sık getirdiği 'af yasası' için Erdoğan'dan sürpriz bir çıkış geldi. 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz" dedi.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

ERDOĞAN'DAN AF ÇIKIŞI

İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz. Bir başka önemli reform da, vatandaşlarımızın devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden, arabuluculuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren düzenlemedir. Bununla vatandaşlarımızın idareyle, ya da kamu kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıkların zahmetsiz ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlıyoruz.Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

Nöbetçi noterlik uygulamasına geçmenin yanında, dijital bağlantıyla bir noterde yapılan işleme ait belgenin diğer noterlikten alınabilmesini sağladık. Bu konuda bir başka yenilik, noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulması olacaktır.

"ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİYLE GECİKMELERİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Veraset ilamlarında olduğu gibi, bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz dava açılmamış aşamadaki delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılması, yargının iş yükünü azaltacaktır. Elektronik tebligat sistemiyle, yargı sürecinde bu sebeple oluşan hataların ve gecikmelerin önüne geçtik."

NE OLMUŞTU?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

AF PAKETİNİN DETAYLARI

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından, "Af paketi" olarak bilinen infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin, Meclis takvimine göre Kasım veya 2020 yılı ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında. Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Pakette, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemeler yer alacak. Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslak infaz metnine göre infaz kısalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

AK Parti ve MHP'li kurmayları, ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de taslak metninin son şeklini görmesinden sonra muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. AK Parti, birinci yargı paketinde olduğu gibi ikinci yargı paketini de muhalefet partileri ile uzlaşarak geçirmeyi planlıyor. Paketin, Kasım ayı ya da 2020'nin Ocak ayında Meclis takvimine göre TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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