Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.Erdoğan ziyaretinin ardından hastanede yaptığı açıklamada "Kentsel dönüşüm, değişimi kesinlikle uygulayacağız" dedi.

Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"İNŞAATLARDA ZAMAN ZAMAN YAŞADIĞIMIZ CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da enkaz altından kurtarılan yaralıları ziyaret ettikten sonra şu açıklamaları yaptı;

"Ülkemizde meydana gelen, buna artık ben afet demeyeceğim bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz söylediğimiz, özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili olarak atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var.

"3 KATA MÜSAADE EDİLDİĞİ HALDE 8 KAT İNŞAAT YAPILIYOR"

Tabi bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bütün bunların yanında; mesela kumun deniz kumuyla yapmak suretiyle, kullanılan demirlerde hurda demirlerin kullanılmasıyla atılan adımlar... Bütün bunlarla beraber de tabi inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi iskan olmadan yerleşimler; bunların neticesinde bakıyoruz üç kata müsaade edildiği halde 8 kat, 10 kat gibi inşaatın yapılmış olması.

"YARALI VATANDAŞLARIMIZIN DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Yani ranta yönelik, kaçak yapılan bu işlerle şu anda tabi bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. Ne yazık ki burada şu an 17 kaybımız var ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var. Durumlarının iyi olduğunu gördüm. Ve şu anda da acil bakımda olanlar da dahil onlara da baktım.

Şimdi de iki tane yoğun bakımda olan kardeşimiz var. Böylece ardından da cenaze törenine katılacağım. Temennimiz odur ki bütün bu olanlardan bir ders çıkartmamız lazım. Buralarda tabi yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM TEZİNE MİLLETÇE SAHİP ÇIKMAK LAZIM"

Hep söylediğim biliyorsunuz yatay mimari... Dikey mimari değil, zemin etüdlerine dikkat edilmesi, yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır. Bunları görmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki bundan sonraki süreçte, iktidarımızın kentsel dönüşüm diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yönetimlerden beklememek gerekiyor.

Medyaya da büyük iş düşüyor. Kentsel dönüşümle birlikte gönüllülük esasına dayanarak bütün bu hassasiyetler dikkate alınarak bu adımlar atılacaktır. İnşallah bu yerel seçimlerle birlikte de bu adımlara daha çok dikkat edip, en azından insan olarak üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Ve bütün bu kazaların minimize edilmesine de bizler fırsat hazırlamış oluruz.

"AÇIK SÖYLÜYORUM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KESİNLİKLE UYGULAYACAĞIZ"

Bütün o bölgeyi şu anda incelemeye almış durumdayız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız oradaki binaların hepsini incelemiş vaziyette. Ve hangi binada durum nedir bunlara bakıyoruz...

Ve açık söylüyorum, net söylüyorum. Buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde "acaba müsaade eder misiniz filan demeyeceğiz. Kentsel dönüşüm, değişimi kesinlikle uygulayacağız.

Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın. Kimse ağlamasın. Üzerimize düşeni hep beraber yapalım.