Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşma yaptığı sırada kendisine, isminin yazılı olduğu formayı gösteren bir vatandaşa verdiği cevap güldürdü.

ERDOĞAN TOKİ TÖRENİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.

"BEN LİBERO OYNAMADIM, FORVET OYNADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine, isminin yazdığı 5 numaralı formayı gösteren vatandaşa, "Ben libero oynamadım, forvet oynadım." diyerek cevap verdi.