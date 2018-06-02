Erdoğan'dan İnce'ye "Apolet" Cevabı: Millet Sana Sökecek Fırsatı Vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için "Apoletini sökeceğim" diyen Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

"BEYEFENDİ RAHATSIZ OLMUŞ"

"Bu millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez" diyen Erdoğan "Kahraman komutan İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya'dadır, ben de gittiğimde bir iftar verildi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor" şeklinde konuştu.

"MİLLET SENİ SANDIĞA ÖYLE BİR GÖMER Kİ..."

Sözlerinin devamında eleştirilerini daha sertleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen yakın bir hukukumuz var. Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz.

"AKILLARINCA İNTİKAM ALIYORLAR"

Bunun genel başkanı da 'Aman ha Afrin'e girmeyin' diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz bir mi, girdi; başlarında da Metin Temel Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca bunun intikamını alıyorlar."