Son dakika: Erdoğan'dan Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarına ilk tepki

19.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarını eleştirdi. Erdoğan, Gezi Parkı Olayları'nı masum olarak değerlendirenlere "Ya gafillerdir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır." dedi.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir kısmını Gezi Parkı Olayları'na ve dün görülen Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarına ayırdı.

"SİVİL BİR KALKIŞMA HALİNİ ALMIŞTIR"

Erdoğan Gezi'yle konuşmasında Gezi'yle ilgili kısıma şu sözlerle başladı "Dünkü gelişmeler Taksim'deki Gezi olaylarını hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç ve çevre hassasiyetiyle başlayan olaylar devlete ve millete karşı sivil bir kalkışma halini almıştı."

"MİLYONLARCA AĞAÇ DİKEN İKTİDARIMIZA AĞAÇ SÖKME YAFTASI YAPIŞTIRANA LANET OKURUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini eleştiren Cumhrubaşkanı "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsımı olmak üzere aldatılmış gençlerdir. Bu aldatılmış gençlere orada çevreci sıfatı verilmek suretiyle bu ülkede milyonlarca ağaç diken iktidara ağaç sökme yaftası yapıştıranlara sadece lanet okurum." dedi.

"BU MESELEYİ TAKİP EDECEĞİZ"

Dün çıkan beraat kararları ve Osman Kavala'yı gündemine alan Erdoğan "Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı içerideydi bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımıza ait 201 araç yağmalanmıştır. 697 güvenlik polisimiz yaralanmıştır 1 polisimiz şehit olmuştur. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur. İşsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde gerçekleşmiştir. Gezi'de başaramadıklarını 17/25 Aralık ile denediler. Milletimizle birlikte bu tuzağı da bozduk. Çukur eylemlerini de akamete uğrattık. 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin devamıydı bu ihaneti de milletimizle boşa çıkardık. Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırını hedefi Türk milletinin birliğiydi. Hukukun her kararına saygımız vardır. Milletimizin gözünde Gezi'nin önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun ülkemizin her davası gibi bu meseleyi de takip edeceğiz." diye konuştu.

"HER KİM ÇEVRE HAREKETİ DİYORSA GAFİLDİR"

Konuşmasının Gezi'yle ilgili kısmını sert sözlerle bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "AKM'nin Taksim'e bakan yüzüne terörist posterlerini kimler astı? Bay Kemal senin takımın bunları astı. Senin aydınlanmış gençlerin bunlarsa bizim o gençlere ihtiyacımız yok. Bizim bu vatan için canını feda edecek gençlere ihtiyacımız var. Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa; ya gafildir ya da taammüden (kasten) bu ülkenin ve milletin düşmanıdır." ifadelerine yer verdi.

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