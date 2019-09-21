Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın

21.09.2019 13:47

ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tank palet fabrikasıyla ilgili bir soru yönelten FOX TV muhabirine "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir kere dürüst olun" sözleriyle yanıt verdi.

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