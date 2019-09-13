Son dakika: Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız

13.09.2019 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi ile ilgili "Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Canı yanan anneler. Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız ve süreci biz de takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DİYARBAKIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI

"Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin. Şehit aileleriyle görüştüm. Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz diyorlar. Bu olaylar terörle mücadelemizde ciddi manada çılgınlık bunlarda söz konusu. Bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. İnanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işten galip gelecektir."

"ABD'DEN İSTEDİĞİMİZ TAVRI GÖREMEDİK"

Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran arasında gerçekleştirilen Suriye zirvelerine için şunları kaydetti:

"Suriye zirvesi bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara ve Tahran'da devam etti. Soçi ve bundan sonra Ankara'da devam edeceğiz. Bu zirveyle İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. Gözetleme noktaları dahil olmak üzere buradaki gelişmeler, terör örgütleriyle verilen mücadele bu süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçlerinin çalışmaları var, onlarla da görüşüyoruz. Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği bölgedeki çalışmalarımız bizim TSK mensuplarımız ve ABD'nin mensupları görüşmeler yaptılar. Varılan bazı noktalar var. Helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarka hava harekatı yürütüyorlar. PYD/YPG bunlara karşı ABD'nin tavrını önemsiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz tavır yok."

DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SESLENDİ: YANINIZDAYIZ

Cumhurbaşkanı'na Diyarbakır'daki ailelerin eylemi de soruldu. "Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler var. Evlat acısı nedir anneler iyi bilir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu iş serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil binlerce insan oraya gidecek. Bir yerde korku olayı da var. Şu anda STK'lar vs Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Ben analara şunu söylüyorum, devlet olarak yanınızdayız. Süreci takip ediyoruz. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP yapacakları varsa yaparlar. Bu işi Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayesine prim vermeyiz. Biz zaten Gabar'da, Tendürek'te Bestler Deresi'nde yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bunlar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyenler Kürt kardeşlerimi her türlü cefanın içerisine soktular. Bu arada peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'de Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya'nın geçen hafta kaybolması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatmıştı.

Ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi 11'inci günde de devam ediyor. Bugün 3 ailenin daha gelmesiyle oturma eylemindeki aile sayısı 28'e çıktı.