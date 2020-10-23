Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt
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Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:19

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna "Bilim Kurulu'ndan ne gibi tedbirler bildirilecek, ona göre adımlarımızı atacağız" yanıtını verdi.

Cuma namazı çıkışı gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde artan korona vakalarına da değindi.

"TOPLU MEKANLARDAN KAÇINMAK LAZIM"

Bugün itibariyle İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen il olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Kendimize dikkat etme noktasındayız" dedi.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Basın mensuplarının "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'ndan ne gibi tedbirler bildirilecek, ona göre adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 'Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt

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