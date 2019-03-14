Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Başkanlık sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sistem için Osmanlı'ya kadar gidebiliriz. Aslında Gazi Mustafa Kemal başkanlık sistemiyle yönetmiştir. Bunu kimse dillendirmiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin demokratik sisteminin en güçlü projelerinden biridir. Geçmişteki siyasetçiler başkanlık sitemini dillendirdiler ve istediler. Aslında belediye başkanlıklarına, hele hele büyükşehirlerde bakarsanız, bunlar başkanlık sistemidir. Bunun getirisi ülke, millet için çok çok daha farklıdır, faydalıdır." dedi.

"MERAL AKŞENER ÇOK CİDDİ BİR YANLIŞ YAPTI"

İYİ Parti lideri Merak Akşener'in Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: " Şu anda ben hiçbir siyasi partiye oy verene terörist ifadesini kullanmadım. Zira siyasetin bu kadar acemisi değilim. Şu anda siyasetin içinde olanların hepsinden çok daha tecrübeliyim. Bu genel başkanların hepsi, benimle tecrübede yarışamaz. Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler dedi. ArdındanAydın'a geçti, Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı vatandaşlarım, ifadesini kullandı. Tayyip Erdoğan böyle bir şeye tahammül edemez. Hiçbir vatandaşıma kalkıp da terörist diyecek kadar bu işlerin farkında olmayacak birisi değilim, daha kaba bir ifadeyle enayi değilim."

TAKSİM'DEKİ EZAN PROTESTOSU İDDİASI

Kadınlar Günü'nde, Taksim'de yaşanan olaylara değinen Erdoğan, ezan protestosu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin kırmızı çizgisi ezan, bayrak ve vatandır. Orada bir ezan protestosu var.İki kere iki dört. Twitlerde bazı mesajlarda garip garip şeyler var. Ana muhalefetin sözcüsü bu polislere karşı yapılmış bir tepkidir diyor. Bir defa bu hazırlık nereden? Hepiniz düdüklerinizle oraya geliyorsunuz, ezan okunuyor bunlar öttürülmeye başlıyor. Bu milletin kırmızı çizgisi ezan, bayrak ve vatandır. Bundan taviz yok. Değerlerimize yönelik her türlü saldırı beka tartışmasından bağımsız düşünülemez. Bu olayı duyunca Ankara'daydım. Hemen valimizle bağlantı kurdum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle alakalı bir müracaatları var mı? Dediler ki, yok. Bunlarda zerre kadar düşünce olsa hemen valiliğe müracaatını yaparsın, size uygun yerlerde yürüyüş, toplantı için size izini verir, orada toplantınızı, gösterinizi yaparsınız. Ben istediğim yerde yaparım dersen, hayır! O bir defa kamu düzenini bozmaya yönelik eylemdir. İstiklal Caddesi'nin değişik yerlerinden buraya girmeye çalıştılar. Gezi olaylarında da bunu yaptılar. Cam çerçeve kırdılar. Otobüsü yaktılar, Türk bayrağını yaktılar. Biz buna olumlu mu bakacağız." dedi.