Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim
Grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den gelen mühimmat desteği açıklaması için "Bu tür taleplerimizi Sayın Trump'a ilettim" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın gerçekleştireceği görüşmeden beklentilerinin ateşkesin süratle sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, ABD'den gelen mühimmat desteği açıklamasına da yanıt verdi. Erdoğan, konuyla ilgili "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Önceki akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, dün Suriye-Türkiye sınırında İdlib'den kaçan Suriyeliler için kurulan merkezi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapanJames Jeffrey, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.