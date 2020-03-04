Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim

04.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın gerçekleştireceği görüşmeden beklentilerinin ateşkesin süratle sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, ABD'den gelen mühimmat desteği açıklamasına da yanıt verdi. Erdoğan, konuyla ilgili "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, dün Suriye-Türkiye sınırında İdlib'den kaçan Suriyeliler için kurulan merkezi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapanJames Jeffrey, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Haber Videosu