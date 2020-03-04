Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt

04.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "O gece neredeydiniz?" şeklinde eleştiride bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine partisinin grup toplantısında çıktığı kürsüde cevap verdi. Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı o gece sabaha kadar görevinin başındaydı" dedi.

"MADEM MERAK EDİYOR SÖYLEYEYİM"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kahve içip televizyon izlerken, ülkeyi yönetenler şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için çalışıyordu. Bu zat dün de çıkmış kürsüye. O gece neredeydiniz diye soruyor. Madem merak ediyor söyleyeyim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı o gece sabaha kadar görevinin başındaydı. Ertesi gün de hiç ara vermeden Cumhuriyet tarihinin en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu. O gece bu ülkenin TBMM başkanı, Milli Savunma Bakanı, diğer bakanları, MİT Başkanı ve diğer tüm sorumlular görevlerinin başındaydı. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in vatan toprağı olan Çanakkale'yi savunduğu dönemde, İdlib'in vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybındadır." şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER TEPESİ TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Tepesi tartışmaları hakkında, "Bu sözü anlamak için de imanın yanında, bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Hâlâ ısrarla "şehitler tepesi boş kalacak" diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir. Tabi 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken mücadeleden kaçan, tankların arasından sıyırıp ondan sonra belediye başkanının konutunda veya bir başka evde kahvesini yudumlayanlardan bu millet de şehadet yolunda gitmek gibi bir şey olmaz. Bu tipler bize dönüp "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" derken, mesela Amerika'ya, Rusya'ya Avrupa ülkelerine asla böyle bir soru yöneltmiyor. Çünkü bunların gözünde ülkemizin yürüttüğü mücadelenin zerre kadar dertleri yoktur. Suriye tartışması ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir. Bunlara en güzel cevabı aslında şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve milletimiz veriyor" ifadelerini kullandı.

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